Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала ЧМ-2018 встречаться с Германией

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала чемпионата мира встречаться с Германией."Германия - очень трудный противник. Поэтому хотел бы сыграть с ними только в полуфинале чемпионата мира", - цитирует футболиста Kicker.