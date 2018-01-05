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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала ЧМ-2018 встречаться с Германией
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала чемпионата мира встречаться с Германией.
"Германия - очень трудный противник. Поэтому хотел бы сыграть с ними только в полуфинале чемпионата мира", - цитирует футболиста Kicker.
"Германия - очень трудный противник. Поэтому хотел бы сыграть с ними только в полуфинале чемпионата мира", - цитирует футболиста Kicker.
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