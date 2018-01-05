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Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала ЧМ-2018 встречаться с Германией

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признался, что не хотел бы до полуфинала чемпионата мира встречаться с Германией.

"Германия - очень трудный противник. Поэтому хотел бы сыграть с ними только в полуфинале чемпионата мира", - цитирует футболиста Kicker.
Теги: Хамес Родригес Сборная Колумбии Сборная Германии
Сегодня, 19:04
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