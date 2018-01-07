Антонио Конте: Моуринью был человечишкой, остается им и, возможно, будет в будущем

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о наставнике "МЮ" Жозе Моуринью.Ранее португалец отметил излишнюю экспрессивность Конте на бровке во время матчей, назвал итальянца клоуном. В ответ Конте предложил португальскому специалисту следить за собой. Моуринью же в свою очередь напомнил, что Конте, возглавляющий в тот момент "Ювентус", был дисквалифицирован за договорные матчи."Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка. Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем", - цитирует Конте ВВС.