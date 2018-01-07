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Антонио Конте: Моуринью был человечишкой, остается им и, возможно, будет в будущем

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о наставнике "МЮ" Жозе Моуринью.

Ранее португалец отметил излишнюю экспрессивность Конте на бровке во время матчей, назвал итальянца клоуном. В ответ Конте предложил португальскому специалисту следить за собой. Моуринью же в свою очередь напомнил, что Конте, возглавляющий в тот момент "Ювентус", был дисквалифицирован за договорные матчи.

"Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка. Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем", - цитирует Конте ВВС.
Теги: Конте Моуринью
Сегодня, 01:09
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(7)
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Прям так и сказал "человечишка" ? )
Регистрация: 24.04.2008
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:24) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот Дзюба запустил тренд! ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
100%
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 10:02) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вот! А то - Дом2! Дом2!
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:17) #
  • -6
  •  (10)

Сколько же у Маура недругов. Видимо столько же, сколько трофеев. "Язык мой- враг мой" . Дзюба, ваш выход ! )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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