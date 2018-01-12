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Тренер вратарей "Брюгге": Габулов нам нужен, чтобы придать команде уверенности

Тренер вратарей "Брюгге" Томислав Рогич прокомментировал трансфер 34-летнего российского вратаря Владимира Габулова.

"У Габулова есть опыт - то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идем на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. Два других наших вратаря - молодые ребята по 22-23 года.

Владимир - спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдают мяч назад. Хорошие рефлексы - несколько раз видел, как он спасал после ударов с трех-пяти метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст - 23-24 года.

Поэтому нам нужен был серьезный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. "Брюгге" надо было сделать еще один шаг к чемпионству", - передает слова Рогича "Чемпионат".
Теги: Брюгге Габулов
Сегодня, 09:48
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