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Дмитрий Черышев: Денис никому ничего не должен доказывать, только самому себе

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" (0:1) Дениса Черышева, прокомментировал игру сына в матче первенства Испании против "Реала" (1:0). Напомним, россиянин в этой встрече начал голевую атаку.

?– Денис доказал "Реалу", что на него напрасно не рассчитывали?

– Денис на каждого соперника всегда ответственно настраивается. Ему наверняка хотелось проявить себя против команды, в которой он был воспитан, поэтому он постарался вдвойне и показал, на что способен.

– Что можете ответить скептикам, которые считают, что он пару матчей сыграет и опять сломается?

– Считаю, что Денис на правильном пути. Это его жизнь и работа, и он относится к ней добросовестно. Сколько бы ни было скептиков, каждый рассуждает в меру своей испорченности. Я учил сына, что он никому ничего не должен доказывать, только самому себе. Только когда научится себя анализировать и контролировать, тогда добьется высоких результатов, – передает слова Черышева-старшего "СЭ".
Теги: Черышев Черышев Денис Вильярреал
Сегодня, 08:22
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 10:53) #
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Глупое изречение... футболист должен постоянно доказывать свою состоятельность всем....болельщикам....тренеру ... себе естественно....вот поэтому Мэсси и Рналдо лет десять фавори...а Денис только лечится.... А ЕМУ ИЗВИНИТЕ НЕ ЕЩЁ 27 ....У УЖЕ 27 ...ПОДУМАЙ ...ПАПА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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