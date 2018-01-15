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Дмитрий Черышев: Денис никому ничего не должен доказывать, только самому себе
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" (0:1) Дениса Черышева, прокомментировал игру сына в матче первенства Испании против "Реала" (1:0). Напомним, россиянин в этой встрече начал голевую атаку.
?– Денис доказал "Реалу", что на него напрасно не рассчитывали?
– Денис на каждого соперника всегда ответственно настраивается. Ему наверняка хотелось проявить себя против команды, в которой он был воспитан, поэтому он постарался вдвойне и показал, на что способен.
– Что можете ответить скептикам, которые считают, что он пару матчей сыграет и опять сломается?
– Считаю, что Денис на правильном пути. Это его жизнь и работа, и он относится к ней добросовестно. Сколько бы ни было скептиков, каждый рассуждает в меру своей испорченности. Я учил сына, что он никому ничего не должен доказывать, только самому себе. Только когда научится себя анализировать и контролировать, тогда добьется высоких результатов, – передает слова Черышева-старшего "СЭ".
?– Денис доказал "Реалу", что на него напрасно не рассчитывали?
– Денис на каждого соперника всегда ответственно настраивается. Ему наверняка хотелось проявить себя против команды, в которой он был воспитан, поэтому он постарался вдвойне и показал, на что способен.
– Что можете ответить скептикам, которые считают, что он пару матчей сыграет и опять сломается?
– Считаю, что Денис на правильном пути. Это его жизнь и работа, и он относится к ней добросовестно. Сколько бы ни было скептиков, каждый рассуждает в меру своей испорченности. Я учил сына, что он никому ничего не должен доказывать, только самому себе. Только когда научится себя анализировать и контролировать, тогда добьется высоких результатов, – передает слова Черышева-старшего "СЭ".
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