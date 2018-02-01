Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике перешел в "Лас-Пальмас", информирует пресс-служба испанского клуба.30-летний нигериец перешел на правах аренды до 30 июня 2018 года.Завтра экс-форвард "Спартака" пройдет медосмотр и будет официально представлен в качестве игрока "Лас-Пальмаса".