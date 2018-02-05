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Юпп Хайнкес: Хамес – это дар небес для "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился мнением о полузащитнике Хамесе Родригесе.

"Он в превосходной форме. Хамес – это дар небес для "Баварии". Он справляется и играет на очень высоком уровне. Но он способен на большее. Как он ведет себя, интегрируется в команду, смеется и расслабляется… Он очень доволен в Мюнхене", - цитирует Хайнкеса Goal.comGoal.com.
Теги: Хайнкес Хамес Родригес Бавария
Вчера, 22:16
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