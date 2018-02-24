У хавбека "Краснодара" Жоаозиньо родился сын

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо, имеющий российское гражданство, сообщил, что его супруга Валерия родила сына."Теперь мы - семья из трёх человек. Спасибо за сына моей самой лучшей жене. Благодарю господа за всё", - написал Жоаозиньо в Инстаграме.