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У хавбека "Краснодара" Жоаозиньо родился сын

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо, имеющий российское гражданство, сообщил, что его супруга Валерия родила сына.

"Теперь мы - семья из трёх человек. Спасибо за сына моей самой лучшей жене. Благодарю господа за всё", - написал Жоаозиньо в Инстаграме.

Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Поздравляю, здоровья маме и малышу!!!
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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