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Переводчик "Спартака": в отличие от многих наших болельщиков я пострадал не сильно

Переводчик "Спартака" Артём Фетисов рассказал, как в Бильбао на него напали болельщики "Атлетика".

"Из Москвы на матч прилетели мои знакомые. Они не фанаты, просто любят футбол. С одним из товарищей решили прогуляться возле гостиницы. Однако, пройдя всего 300 метров, подверглись нападению. Навстречу шли двое молодых людей, которые, поравнявшись с нами, начали оскорблять нас, после чего перешли к применению физической силы. Вначале начались толчки, затем последовал удар в лицо. Потасовка продолжалась секунд 30, после чего они скрылись.

После инцидента на улице мы зашли в небольшую пиццерию. Там было многолюдно, и отмечу, что все присутствовавшие там испанцы отреагировали на нас абсолютно адекватно. Я стоял спиной к выходу. В какой-то момент по моей шее был нанесён сильный удар. Когда повернулся, с удивлением увидел тех же парней, только теперь вместо кулаков они наносили удары ремнём с железной бляшкой.

После первого удара последовали следующие, на этот раз по ногам. Да, в отличие от многих наших болельщиков, я пострадал не сильно. Ушибы и ссадины, конечно, доставляют неудобства, но больше меня возмущает сам факт произошедшего. Я не проявлял никакой агрессии, находился вдали от стадиона. Да, на мне была часть клубной экипировки — брюки с эмблемой. Но ведь это не повод нападать на меня! Тем более так подло. Со спины", — цитирует Фетисова RT.
Теги: Спартак Атлетик
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