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"Рубин" официально объявил об уходе Максима Канунникова

Нападающий Максим Канунников покидает "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского клуба.

"Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка. Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь.

Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира", - заявил генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов.
Теги: Рубин Канунников Трансферы
Сегодня, 13:00
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№13 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:01) #
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online

Цитата: Asstor
Да уж. Где Бердыев, там всегда перетряхивание состава...

Бердыев теперь один из сонсоров Рубина. Так что ничего удивительного. Он свои деньги ставит на кон.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
А Портнягин?

Одного уровня с Канунниковым.
Корнеев за Портнягина ответил и нет в команде больше ни того, ни другого...еще вопросы?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Канунников даже не Дзюба, еще слабее.

А Портнягин?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Жаль, что Зюба не к вам перешёл.

Канунников даже не Дзюба, еще слабее.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
очередное дитя лимита


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Слабый игрок, жаль, что в Спартак не перешел.

Жаль, что Зюба не к вам перешёл.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 13:41) #
  • +4
  •  (6)

Да уж. Где Бердыев, там всегда перетряхивание состава...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:28) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Слабый игрок, жаль, что в Спартак не перешел.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: AndNow60
Надежды подавал, верно. Но, видимо, снизил к себе требования или достиг своего потолка. Топтание на месте.

Цитата: sumzzz
В современных схемах, Канунников, без умения обороняться, оказывается ненужным. Ещё один подававший надежды....


Пля запусти козлов в огород. У Людей пля появилось возможность свои гениальные заклучения делать..контракт между футболистом и клубом обычно расмотривается , за год до окончания действующего контракта, Каннуников ещё летом прошлого года хотел поменять клуб и имел приглашение от клуба из первой 5-ки в таблице ПЛ, называть клуб не буду, сам Каннуников пусть озвучивает если, что.. но Рубин» ему обещал, что продлять с ним контракт на лучших условиях.. на этот сезон Бердиев делал ставку на тандем на Каннуников - Азмун и не скрывал этого в различных вью, говоря об этом косвенно, но за 3 месяца до окончания контракта, Каннуникову было сказано, клуб переходит в частную собственность и поэтому финансовый контракт остаётся прежным, конечно любой футболист на месте Каннуниковп ушёл бы с клуба, пусть даже в потере денег, ну ушёл бы.. это чисто найбалова. повторяю Бердиев делал ставку на Каннуников на сезон..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Надежды подавал, верно. Но, видимо, снизил к себе требования или достиг своего потолка. Топтание на месте.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:12) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Тут должна быть бессмертная фраза Лаврова.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:06) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
В современных схемах, Канунников, без умения обороняться, оказывается ненужным. Ещё один подававший надежды....


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фееричная карьера заболотного


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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