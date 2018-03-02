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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" официально объявил об уходе Максима Канунникова
Нападающий Максим Канунников покидает "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского клуба.
"Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.
Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка. Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь.
Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира", - заявил генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов.
"Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.
Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка. Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь.
Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира", - заявил генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов.
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