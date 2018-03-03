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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Пресс-атташе "Ростова" перепутал Карпина с Газзаевым (видео)
Пресс-атташе "Ростова" перепутал главного тренера команды Валерия Карпина с экс-тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, неправильно представив специалиста на послематчевой пресс-конференции после матча с "Краснодаром".
Ростовчане в матче 21-го тура чемпионата России проиграли на выезде.
Rusfootball.info
Ростовчане в матче 21-го тура чемпионата России проиграли на выезде.
Rusfootball.info
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