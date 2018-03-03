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Пресс-атташе "Ростова" перепутал Карпина с Газзаевым (видео)

Пресс-атташе "Ростова" перепутал главного тренера команды Валерия Карпина с экс-тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, неправильно представив специалиста на послематчевой пресс-конференции после матча с "Краснодаром".

Ростовчане в матче 21-го тура чемпионата России проиграли на выезде.



Rusfootball.info
Теги: Газзаев Карпин Краснодар Ростов
Вчера, 23:25
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:05) #
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«Спартак»
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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
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Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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