"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют

"Амкар" в Твиттере прокомментировал извинения руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского за работу арбитра Михаила Вилкова на матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2)."За извинения очки не начисляют…" – написал пермский клуб.