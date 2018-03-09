Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют

"Амкар" в Твиттере прокомментировал извинения руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского за работу арбитра Михаила Вилкова на матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2).

"За извинения очки не начисляют…" – написал пермский клуб.
Теги: Будогосский Амкар Арсенал Тула
Вчера, 20:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
35
(9)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№35 Написал: pavaskalov (Сегодня, 02:14) #
  • -1
  •  (1)

наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано ---- http://linkto.eu/ka4ok
Регистрация: 10.03.2018 [жалоба]
№34 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Директор
Цитата: maradona72
Я думал ты сдох уже, ай нет, жив падла.

Ты бы и правда заткнулся и не позорил болельщиков Спартака.

Не стоит заморачиваться, есть свиньи, а есть болельщики спартака

Цитата: Правдоруб
Никто не задавался вопросом, что роднит "Арсенал" Тульский с Гинеровским ЦСКА ??? Так вот - Вилков, не только подарил ТРИ очка нынешней команде гнилого Дзюбы, но и значительно облегчил жизнь армейскому легиону с банановых островов, которому, после выезда на ответный матч ЛЕ к Лиону, в следующем туре принимать Пермяков... и Гинеру, как серпом по "ягодицам" подобный сценарий позора, произошедшего в Питере неделю назад... Допустить он этого не может !!! Вот Вилков и постарался сразу на ДВА клуба... А вот за сколько, вопрос уже к правоохранительным органам, наверно.

Или какой-то уж очень скучный и занудный тролль или больной на голову


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№33 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
Давайте переигровку.. Ну сколько можно терпеть такое судейство по заказу?

давайте. но только после переигровки Зенит амкар.


--------------------
Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№32 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте переигровку.. Ну сколько можно терпеть такое судейство по заказу?


--------------------
ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№31 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Директор
не позорил болельщиков Спартака.

Серёженька, тебя уже свои просят, съепи и не отсвечивай laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№30 Написал: american boy (Вчера, 23:03) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Правдоруб
Никто не задавался вопросом, что роднит "Арсенал" Тульский с Гинеровским ЦСКА ??? Так вот - Вилков, не только подарил ТРИ очка нынешней команде гнилого Дзюбы, но и значительно облегчил жизнь армейскому легиону с банановых островов, которому, после выезда на ответный мат ЛЕ к Лиону, в следующем туре принимать Пермяков... и Гинеру, как серпом по "ягодицам" подобный сценарий позора, произошедшего в Питере неделю назад... Допустить он этого не может !!! Вот Вилков и постарался сразу на ДВА клуба... А вот за сколько, вопрос уже к правоохранительным органам, наверно.

Что за поток неуправляемых мыслей?
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
№29 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Правдоруб,
ты это лечись,не запускай болезнь


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№28 Написал: Правдоруб Казань (Вчера, 22:48) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Никто не задавался вопросом, что роднит "Арсенал" Тульский с Гинеровским ЦСКА ??? Так вот - Вилков, не только подарил ТРИ очка нынешней команде гнилого Дзюбы, но и значительно облегчил жизнь армейскому легиону с банановых островов, которому, после выезда на ответный матч ЛЕ к Лиону, в следующем туре принимать Пермяков... и Гинеру, как серпом по "ягодицам" подобный сценарий позора, произошедшего в Питере неделю назад... Допустить он этого не может !!! Вот Вилков и постарался сразу на ДВА клуба... А вот за сколько, вопрос уже к правоохранительным органам, наверно.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№27 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 22:15) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
да вы пойдете в пердив. ваше место там.

ВАС ДАЙ БОГ РОСТОВ ИЗНАСИЛУЕТ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№26 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:07) #
  • -5
  •  (15)

Цитата: Директор
Ты бы и правда заткнулся и не позорил болельщиков Спартака.

Опа..т.е я не должен радоваться что жив еще один из сторожил данного ресурса хотя и на пенсии старый ишак..

Облико морале нихт .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№25 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Смотрящий

Вот этот нормальный человек.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№24 Написал: Правдоруб Казань (Вчера, 22:03) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Да нет... на "Спартак" ставят других, проверенных свистунов... Безбородов и Лапочкин, подарившие федуновским девочкам много важных очков в прошлом "чемпионском" году. И, уверен, в следующем туре, один из этой парочки, наверняка поедет вместе со спартаковскими костоломами на матч с "Рубином" в Казань... чтобы не огорчать влиятельных болельщиков "народной" команды из Правительства и Кремля, да лучшего друга Федуна, по фамилии МУТКО (его вью)... Не допустят, что бы лукойловские кабинетные пролетели мимо ЛЧ в этом году и Кубок не подняли.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№23 Написал: Директор (Вчера, 21:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Я думал ты сдох уже, ай нет, жив падла.

Ты бы и правда заткнулся и не позорил болельщиков Спартака.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 21:47) #
  • -9
  •  (15)

Цитата: ДЯДЬКА
Он не местный, он из молдавского колхоза, похоже в их колхозе все такие.

Оооо, Фатима, какая у тебя Фатима!!

Привет, пенсионеришка!! Как, готов к выборам?
Как твоя бабка, пускает в сельпо тебя на домино? Солнышко вышло сегодня, и ты появился. Я думал ты сдох уже, ай нет, жив падла.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№21 Написал: GS Москва (Вчера, 21:41) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: Правдоруб
Безбородов с Лапочкиным... Кстати, последние двое, истинные спартаковцы

Лечиться вам надо.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№20 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 21:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
На Амкар то покуй, конечно, но скандалы с судейками достали уже. Уровень судейства поражает. И ни куя не меняется.


"Ничего не меняется в нашем футболе"

(Правдоруб)
.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№19 Написал: ДЯДЬКА (Вчера, 21:40) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: Nastroenie
Цитата: maradona72
в рот выипли

Почему у всех местных болельщиков Спартака комментарии так или иначе связаны с гомосексуализмом?

Он не местный, он из молдавского колхоза, похоже в их колхозе все такие.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№18 Написал: Правдоруб Казань (Вчера, 21:36) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Рубин»
GS,
Динамо вытащат при любых раскладах... Свистуны к ним откровенно лояльны, поскольку, наверняка, команда поднять "великий" клуб из подвала, поступила из высоких кабинетов. Так-что, ныне два клуба будут в фаворе у свистунов Будогосского, а значит и у МУТКО - Динамо и Арсенал... их соперников будут притапливать не навязчиво... с помощью вот таких клоунов, как Вилков или Безбородов с Лапочкиным... Кстати, последние двое, истинные спартаковцы, наверняка будут обслуживать следующий выезд "Спартака" в Казань...чтобы не расстроить главных болельщиков и друзей Федуна... Вот это и есть "честный" футбол от МУТКО... со свистунами "с рюкзаками обязательств" (В.Л. М.)
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: Manchester United (Вчера, 21:32) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Цитата: stepanmlc
переигровки не требуют, как некоторые, посмешищим себя не выставляю

кхм кхм

— Уважаемые члены бюро!
29 июля 2000 года, после окончания матча чемпионата России между командами ЦСКА — “Спартак”, в судейской комнате центрального стадиона “Динамо” инспектор матча Звягинцев и главный арбитр Кожухов воспрепятствовали подаче протеста начальником команды “Спартак” Жиляевым В.В. и тренером команды “Спартак”, оформляющим протокол матча, Самохиным В.С. на недоигранные 1 минуту 36 секунд игры, мотивируя это тем, что добавленное время находится исключительно в компетенции главного арбитра, и протест на это нарушение не принимается. О подаче протеста было заявлено тренером команды “Спартак” Грозным В.В. на послематчевой пресс-конференции. Представители “Спартака” вынуждены были сделать запись об указанном нарушении в форме жалобы, которая была направлена в экспертно-судейскую комиссию. 2 августа 2000 года в команду “Спартак” неофициально поступило Инструктивное письмо РФС № 18 от 22 июля 2000 года “О некоторых аспектах применения и трактовки правил игры”. В пункте правила 5 и правила 7 ясно сказано, что “судья не имеет права сыграть меньшее количество добавленного времени, чем то, которое он объявил. В противном случае это может послужить основанием для протеста”.
К сожалению, данное официальное письмо футбольный клуб “Спартак” не получал. А инспектор и главный арбитр матча про этот пункт правила 5 и правила 7 умышленно умолчали, так как действия главного судьи в эпизоде пробития штрафного в сторону ЦСКА (когда Тихонов получил желтую карточку. — Прим. ред.), трактовались им четко по правилу 13, пункт 7 Инструктивного письма. Это доказывает, что инспектор Звягинцев и главный арбитр Кожухов были ознакомлены с этим документом.
Таким образом, футбольной команде “Спартак” умышленно не дали возможности подачи протеста на недоигранное время матча в соответствии с регламентом соревнования.
Исходя из изложенного, футбольный клуб “Спартак” (Москва) заявляет протест на недоигранные 1 минуту 36 секунд матча чемпионата России ЦСКА — “Спартак” и требует переигровки данного матча.

вот где смешно

ты бы хоть почитал о чем речь и вникнул бы в суть))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 21:32) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: Black Fox
вот где смешно

еще смешнее


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№15 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 21:28) #
  • -2
  •  (10)

Вам дали очко за битье по ногам и валяние на газоне. Так еще дайте? Нет у нас не так, надо понимать кого можно, кого нельзя. Играете на ковре - привыкайте. Вы никому не нужны, вы разменная мелкая монета
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№14 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 21:24) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
в рот выипли

Почему у всех местных болельщиков Спартака комментарии так или иначе связаны с гомосексуализмом? Почему?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: GS Москва (Вчера, 21:24) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: Сибирячок
Так Вилкова же не зря назначили на это матч.

Здаетца мине, конкурента Динамо за место в стыках топят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: Правдоруб Казань (Вчера, 21:23) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Рубин»
Вот болото Мутковское... Пока не начнут отменять результаты таких матчей, отработанных арбитром по заказу, толку не будет. А переигровку нужно проводить за счет главы судейского департамента и продажного арбитра. Все прекрасно знают, что Дзюба первый симулянт в РФПЛ и ждать от него повода, чтобы показывать смешной пенальти, может такой же урод, как и сам игрок... Почему ищут договорные матчи, а такие результаты на заказ, не преследуются ? Вопросы Будогосскому и МУТКО - до каких пор у нас в футболе будет править телефонное право и корпоративные интересы ? Прокуратуре давно уже нужно заниматься такими арбитрами и их руководителями, а не ожидать от них извинений, которые уже результат матча не отменяют и поднимают вверх по таблице, кому-то понравившийся клуб.. который еще в прошлом туре добыл сомнительную, по моральным соображениям, победу.. И тут новый скандал... Что это за стабильность такая и кто ведет "Арсенал" в зону еврокубков, после пожеланий Лаврова (МИД) ???. Свинство !!!
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 21:22) #
  • -1
  •  (19)

Цитата: nord_MEPhi
2. Наглость в чем?

В том, что в рот выипли зенит в Питере.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Black Fox (Вчера, 21:21) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
переигровки не требуют, как некоторые, посмешищим себя не выставляю

кхм кхм

— Уважаемые члены бюро!
29 июля 2000 года, после окончания матча чемпионата России между командами ЦСКА — “Спартак”, в судейской комнате центрального стадиона “Динамо” инспектор матча Звягинцев и главный арбитр Кожухов воспрепятствовали подаче протеста начальником команды “Спартак” Жиляевым В.В. и тренером команды “Спартак”, оформляющим протокол матча, Самохиным В.С. на недоигранные 1 минуту 36 секунд игры, мотивируя это тем, что добавленное время находится исключительно в компетенции главного арбитра, и протест на это нарушение не принимается. О подаче протеста было заявлено тренером команды “Спартак” Грозным В.В. на послематчевой пресс-конференции. Представители “Спартака” вынуждены были сделать запись об указанном нарушении в форме жалобы, которая была направлена в экспертно-судейскую комиссию. 2 августа 2000 года в команду “Спартак” неофициально поступило Инструктивное письмо РФС № 18 от 22 июля 2000 года “О некоторых аспектах применения и трактовки правил игры”. В пункте правила 5 и правила 7 ясно сказано, что “судья не имеет права сыграть меньшее количество добавленного времени, чем то, которое он объявил. В противном случае это может послужить основанием для протеста”.
К сожалению, данное официальное письмо футбольный клуб “Спартак” не получал. А инспектор и главный арбитр матча про этот пункт правила 5 и правила 7 умышленно умолчали, так как действия главного судьи в эпизоде пробития штрафного в сторону ЦСКА (когда Тихонов получил желтую карточку. — Прим. ред.), трактовались им четко по правилу 13, пункт 7 Инструктивного письма. Это доказывает, что инспектор Звягинцев и главный арбитр Кожухов были ознакомлены с этим документом.
Таким образом, футбольной команде “Спартак” умышленно не дали возможности подачи протеста на недоигранное время матча в соответствии с регламентом соревнования.
Исходя из изложенного, футбольный клуб “Спартак” (Москва) заявляет протест на недоигранные 1 минуту 36 секунд матча чемпионата России ЦСКА — “Спартак” и требует переигровки данного матча.

вот где смешно


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 21:20) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
На Амкар то покуй, конечно, но скандалы с судейками достали уже. Уровень судейства поражает. И ни куя не меняется.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:20) #
  • 0
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
за наглость и говнофутбол

Так Вилкова же не зря назначили на это матч. Он и наказал Амкар за наглость отобрать очки у Зенита при помощи говнофутбола. Он и Спартак наказывал за чемпионскую наглость за говноденьги говноЗины.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Вчера, 21:16) #
  • +5
  •  (15)

Цитата: Black Fox
Цитата: nord_MEPhi
Вы в честь чего на Амкар взъелись?

за наглость и говнофутбол

1. Играют, как могут
2. Наглость в чем?


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Вчера, 21:14) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
переигровки не требуют, как некоторые, посмешищим себя не выставляют smirk


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.