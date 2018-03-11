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"Фиорентина" дома переиграла "Беневенто"

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" дома переиграла "Беневенто" со счетом 1:0.

Чемпионат Италии

28 тур

"Фиорентина" – "Беневенто" 1:0

Голы: Уго, 25

"Фиорентина": Спортьелло - Витор Уго, Бираги, Миленкович, (Лорини, 58), Пеццелья - Сапонара, (Диаш, 57), Бадель, Верету, Бенасси, Кьеза - Симеоне, (Фальчинелли, 84).

"Беневенто": Пуджони - Гимсити, Венути, Санья, Тошка - Катальди, Джуричич, Гильерме - Бриньола, (дель Пинто, 46), Кода, Ломбарди.

Предупреждения: Гильерме, 49, Бадель, 54, Песселья, 62, Ломбарди, 72
Сегодня, 16:59
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