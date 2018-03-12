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Рамзан Кадыров о задержке рейса ЦСКА: в Чечне мы полностью ликвидировали терроризм

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал задержку рейса с футболистами ЦСКА из-за угрозы теракта.

"Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный-Москва. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в угрозу теракта. Ребята, пора уходить от шаблонов.

Подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т.д. происходят каждый день по всему миру.

В Европе каждый день задерживают рейсы, но вы же не говорите, что это террористическая угроза. Хотя там теракты происходят чаще, чем на Северном Кавказе.

В Чечне же мы полностью ликвидировали терроризм. У нас все спокойно. Все работает в штатном режиме. Спортсмены целые и невредимые отправляются в Москву", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Теги: Кадыров ЦСКА
Сегодня, 00:38
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(2)
№4 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 02:26) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
liasport433,
5+


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (3)

да хоть убейте а в кадырова верю, он старется и верит в русских.....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В Чечне же мы полностью ликвидировали терроризм.

он будет ликвидирован только вместе с тобой


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:46) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хотя там теракты происходят чаще, чем на Северном Кавказе.

Потому что чечены обратили взор на Европу. Россиян уже запугали донельзя - толерантность к чуркам добровольная покорность исламизации - повсеместно.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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