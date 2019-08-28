Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Умяров заменит травмированного Магомеда-Шапи Сулейманова из "Краснодара".
6 сентября россияне сыграют в Саранске с Сербией, а 10 сентября встретятся в Софии с Болгарией.
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров вызван в молодёжную сборную России
Тренерский штаб молодежной сборной России вызвал на матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2021 полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»