Красную карточку 47-летний специалист увидел перед собой на 70-й минуте встречи 9-го тура молодёжного первенства. Это первый случай в российском футболе, когда тренер был удалён с поля за два предупреждения, информирует "Чемпионат".
Матч между молодёжными командами "Тамбова" и ЦСКА завершился вничью со счётом 1:1.
Тренер молодёжной команды "Тамбова" был удалён за два предупреждения
Главный тренер молодёжной команды "Тамбова" Сергей Передня был удалён в матче с ЦСКА, получив два предупреждения.
Фото: ТАСС
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