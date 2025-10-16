На седьмой минуте Артур Галоян с пенальти открыл счёт. В добавленное к первому тайму время Душан Бакич удвоил преимущество, а на 67-й минуте Александр Юшин установил окончательный счёт.
В следующем раунде Кубка России "автозаводцы" встретятся с победителем пары "Черноморец" - "Кубань Холдинг".
Кубок России
Путь регионов. Раунд 5
Голы: Галоян, 7 (пен), Бакич, 45+2, Юшин, 67.
"Торпедо": Волков, Бородин, Кожемякин, Степанов, Данилкин, Шевченко, Орехов, Галоян, Дунай, Юшин, Бакич.
"Велес": Купцов, Котов, Буркин, Маклаков, Колосков, Скворцов, Бирюков, Галкин, Гелоян, Сысоев, Попов.
Предупреждения: Гелоян, 6, Галкин, 58.
"Торпедо" стартовало с победы в Кубке России над "Велесом" после возвращения Кононова
Московское "Торпедо" победило столичный "Велес" со счётом 3:0 в 5-м раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Торпедо Москва"