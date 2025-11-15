Счет в матче открыл нападающий хабаровского клуба Дмитрий Цыпченко на 76-й минуте встречи. В добавленное ко второму тайму время гол забил форвард "Енисея" Андрей Окладников.
Первая лига
19 тур
Голы: Цыпченко, 76 - Окладников, 90+5.
"СКА-Хабаровск": Кузнецов, Плиев, Мастерной, Шавлохов, Ильев, Анисимов, Тур, Алиев, Янов, Брагин, Цыпченко.
"Енисей": Шамов, Богатырев, Гилязетдинов, Масловский, Иллой-Айет, Иванов, Мазурин, Тихонов, Батырев, Надольский, Хашкулов.
"Енисей" вырвал ничью в матче Первой Лиги со "СКА-Хабаровском"
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче 19-го тура Первой Лиги (1:1).
Фото: ФК "Енисей"