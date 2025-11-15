Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

"Енисей" вырвал ничью в матче Первой Лиги со "СКА-Хабаровском"

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче 19-го тура Первой Лиги (1:1).
Фото: ФК "Енисей"
Счет в матче открыл нападающий хабаровского клуба Дмитрий Цыпченко на 76-й минуте встречи. В добавленное ко второму тайму время гол забил форвард "Енисея" Андрей Окладников.

Первая лига

19 тур

Голы: Цыпченко, 76 - Окладников, 90+5.

"СКА-Хабаровск": Кузнецов, Плиев, Мастерной, Шавлохов, Ильев, Анисимов, Тур, Алиев, Янов, Брагин, Цыпченко.

"Енисей": Шамов, Богатырев, Гилязетдинов, Масловский, Иллой-Айет, Иванов, Мазурин, Тихонов, Батырев, Надольский, Хашкулов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится