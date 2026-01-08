"В течение сезона, когда мы поняли, что наверху находимся, изменения в плане целей появились. Руководство поставило задачу попытаться остаться в четверке. Пока мы ее выполняем", - цитирует Таранухина "Матч ТВ".
Также Таранухин сообщил, что перед стартом сезона перед командой стояла задача сохранить прописку в Первой лиге и занять место не ниже 12-го.
Костромской "Спартак" завершил первую часть чемпионата и ушел на зимнюю паузу, занимая четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 34 очка в 21 туре и находится в зоне стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ.
Главный тренер костромского "Спартака" рассказал, как по ходу сезона изменилась задача команды
Евгений Таранухин ответил на вопрос, какие задачи руководство клуба ставило перед командой в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Кострома