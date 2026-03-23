Единственный гол в матче на 81-й минуте забил арендованный у "Ростова" полузащитник Даниил Уткин. Для хавбека этот мяч стал дебютным в составе автозаводцев.
Своей победой "Торпедо" порадовало главного тренера Олега Кононова, который сегодня, 23 марта, празднует 60-летний юбилей.
По итогам 25 туров московская команда с 30 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. "Челябинск" с 37 баллами располагается на 6-м месте.
"Торпедо" обыграло "Челябинск" в день рождения Кононова
Московское "Торпедо" со счётом 1:0 обыграло в гостях "Челябинск" в матче 25 тура Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо" Москва