Матчи Скрыть

Футболист "Спартака" Дмитриев: все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о возможном попадании команды в топ-3 РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, все в команде хотят завоевать бронзовые медали РПЛ.

- Думаю, все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку.

Всё зависит от нас, чтобы мы выиграли и смогли подняться вверх в таблице, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином", а в заключительном туре отправится на выезд к махачкалинскому "Динамо".

По итогам 28 сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками и отстают от "Локомотива", располагающегося на третьей строчке, на два балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится