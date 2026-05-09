Футболист "Спартака" Дмитриев: все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку

- Думаю, все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку.
Всё зависит от нас, чтобы мы выиграли и смогли подняться вверх в таблице, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином", а в заключительном туре отправится на выезд к махачкалинскому "Динамо".
По итогам 28 сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками и отстают от "Локомотива", располагающегося на третьей строчке, на два балла.