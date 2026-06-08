"Урал" официально объявил об уходе Березуцкого

"Контракт специалиста истёк, стороны решили не продлевать трудовые отношения.
Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений при разнице мячей 21:16. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе", — говорится в заявлении пресс-службы "Урала".
Екатеринбуржцы финишировали на третьем месте в чемпионате Первой лиги сезона 2025/2026. В стыках команда проиграла махачкалинскому "Динамо" (0:1 — дома; 0:2 — в гостях).