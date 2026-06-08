Березуцкий обратился к болельщикам после ухода из "Урала"

"Покидая гостеприимный Екатеринбург, хочу поблагодарить болельщиков "Урала". Вы - замечательные, верные, преданные, любящие свою команду.И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть всё необходимое", - передает слова Березуцкого пресс-служба клуба.
Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в декабре 2025 года. В этом сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
Сегодня, 8 июня, пресс-служба "шмелей" объявила об уходе российского специалиста.
По итогам прошедшего сезона Первой лиги "Урал" занял третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 34 матчах. Клуб не смог выйти в Российскую Премьер-Лигу из-за поражению от махачкалинского "Динамо" по сумме двух встреч в стыковых матчах.