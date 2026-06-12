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Барбоза ответил, при каком условии Юран выйдет с "Уралом" в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о назначении Сергея Юрана главным тренером "Урала".
Фото: ФК "Урал"
Паулу Барбоза заявил, что российский специалист сможет вывести команду в РПЛ, если руководство клуба создаст для этого необходимые условия.

"Для Юрана это важно. Важно, что он сможет поработать в российской команде и показать свои способности. Думаю, если у него будут условия для создания хорошей команды, то, безусловно, он сможет выйти с "Уралом" в премьер-лигу", - сказал Барбоза "Матч ТВ".

Сергей Юран был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" сегодня, 12 июня. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее Юран возглавлял нижегородский "Пари НН", калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", "Химки", "СКА-Хабаровск" и другие клубы.

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