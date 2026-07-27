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"Нижний Новгород" купит вратаря "Зенита" и отдаст его в аренду "Балтике" - Карпов

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок в ближайшее время вернётся в "Балтику".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, "Нижний Новгород" намерен выкупить голкипера у петербургского клуба, после чего отправить его в аренду калининградцам.

Напомним, голкипер уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год, после чего перебрался в "Зенит".

Ранее стало известно, что голкипер "Балтики" Максим Бориско продолжит карьеру в ЦСКА. Ожидается, что о сделке будет объявлено уже в ближайшее время.

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