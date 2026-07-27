Пономарев - о возможном переходе Бориско в ЦСКА: очень сырой вратарь

"Зачем покупать ещё одного вратаря? Мне он не понравился в последнем матче с "Балтикой" - я видел его игру, сырой вратарь, очень сырой. Надо верить в Торопа, у него хорошие данные, он может заменить Акинфеева", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Максим Бориско выступает в "Балтике" с начала июля 2019 года. На его счету 23 матча, 11 пропущенных голов и 14 встреч на ноль в прошлом сезоне РПЛ.
Ранее генеральный директор калининградского клуба сообщил, что голкипер проходит медосмотр перед трансфером в ЦСКА.