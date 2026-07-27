Макаров отреагировал на приём болельщиков "Динамо": мне вообще без разницы

- Не очень хорошо меня приняли? Мне вообще без разницы. Сколько мне лет? 28. Ты думаешь я переживать за что-то буду? У меня двое детей, семья. Мне есть за что переживать, - передаёт слова Макарова "Спорт-Экспресс".
Для 28-летнего футболиста эта встреча стала первой против бывшей команды после ухода из "Динамо". Зимой 2026 года Макаров покинул московский клуб, затем выступал в чемпионате Турции, а минувшим летом подписал контракт с "Крыльями Советов". Сам матч первого тура РПЛ завершился без забитых мячей - 0:0.