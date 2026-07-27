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Макаров отреагировал на приём болельщиков "Динамо": мне вообще без разницы

Денис Макаров признался, что не придал значения тому, как его встретили болельщики "Динамо" на "ВТБ Арене".
Фото: РПЛ
Хавбек "Крыльев Советов" отметил, что сейчас переживает совсем о других вещах.

- Не очень хорошо меня приняли? Мне вообще без разницы. Сколько мне лет? 28. Ты думаешь я переживать за что-то буду? У меня двое детей, семья. Мне есть за что переживать, - передаёт слова Макарова "Спорт-Экспресс".

Для 28-летнего футболиста эта встреча стала первой против бывшей команды после ухода из "Динамо". Зимой 2026 года Макаров покинул московский клуб, затем выступал в чемпионате Турции, а минувшим летом подписал контракт с "Крыльями Советов". Сам матч первого тура РПЛ завершился без забитых мячей - 0:0.

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