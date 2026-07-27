- Я скажу в защиту Сандро. У него есть два игрока, которые категорически отказываются давать пас вперёд - это Глебов и Фомин. Они играют только вдоль и назад. Это не подходит той игре, которую хочет видеть Шварц. Это топовый тренер. Надо гордиться, что в нашем чемпионате появляются хорошие тренеры. Но игроки "Динамо" не соответствуют этому уровню.
- Зачем "Динамо" его позвало тогда?
- Они, может быть, надеются, что вернётся сейчас Чавес, вернётся Рубенс, вернётся ушастик Касерес и картинка будет выглядеть по-другому. Может быть, вместо Гладышева ищут другого нападающего. Сейчас пока тренер намного выше, чем эта команда. 100% они не будут играть стабильно. Но у него топовые задумки, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Напомним, динамовцы в первом туре РПЛ дома поделили очки с "Крыльями Советов" (0:0).
Гурцкая: Шварц - топовый тренер. Но игроки "Динамо" не соответствуют этому уровню
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о наставнике московского "Динамо" Сандро Шварце, заявив, что нынешний состав бело-голубых не соответствует требованиям немецкого специалиста.
Фото: РПЛ