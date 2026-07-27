Как сообщает "РБ Спорт", судейская бригада подверглась угрозам в подтрибунном помещении "Ак Барс Арены" со стороны одного из членов правления казанского клуба.
По информации источника, главный арбитр встречи Артём Чистяков внёс дополнительную запись в протокол, уточнив, что ранее указанным "неустановленным лицом" оказался представитель руководства "Рубина". В первоначальном протоколе отмечалось, что этот человек оскорблял арбитров и угрожал им, используя нецензурную лексику.
Ожидается, что данный эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС. Сам матч, состоявшийся 26 июля в Казани, завершился волевой победой "Краснодара" со счётом 3:1.
Стало известно, кто угрожал арбитрам после матча "Рубин" - "Краснодар" - источник
Появились новые подробности инцидента, произошедшего после матча первого тура Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"