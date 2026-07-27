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Стало известно, кто угрожал арбитрам после матча "Рубин" - "Краснодар" - источник

Появились новые подробности инцидента, произошедшего после матча первого тура Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает "РБ Спорт", судейская бригада подверглась угрозам в подтрибунном помещении "Ак Барс Арены" со стороны одного из членов правления казанского клуба.

По информации источника, главный арбитр встречи Артём Чистяков внёс дополнительную запись в протокол, уточнив, что ранее указанным "неустановленным лицом" оказался представитель руководства "Рубина". В первоначальном протоколе отмечалось, что этот человек оскорблял арбитров и угрожал им, используя нецензурную лексику.

Ожидается, что данный эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС. Сам матч, состоявшийся 26 июля в Казани, завершился волевой победой "Краснодара" со счётом 3:1.

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