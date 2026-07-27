Агент Головина ответил, может ли игрок вернуться в РПЛ этим летом

"По Саше всегда есть предложения. Его позиция - хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат", - сказал Клюев "РИА Новости".
Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году. Всего за французский клуб хавбек провел 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" заинтересован в трансфере игрока.