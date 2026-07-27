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Агент Головина ответил, может ли игрок вернуться в РПЛ этим летом

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, высказался о возможном переходе футболиста в клуб РПЛ.
Фото: Getty Images
Агент дал понять, что футболист не планирует возвращаться в Россию в текущее трансферное окно.

"По Саше всегда есть предложения. Его позиция - хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат", - сказал Клюев "РИА Новости".

Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году. Всего за французский клуб хавбек провел 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" заинтересован в трансфере игрока.

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