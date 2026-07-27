ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира - 2026

ФИФА подвела итоги голосования среди болельщиков за самый красивый гол чемпионата мира 2026 года.

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Победителем стал защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал, чей эффектный мяч в ворота Аргентины набрал наибольшее количество голосов.



В поединке 1/16 финала африканская команда уступила аргентинцам в дополнительное время со счётом 2:3. На 103-й минуте защитник эффектно убрал на замахе игрока аргентинской сборной, после чего точным ударом отправил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.



В борьбе за награду представитель Кабо-Верде опередил Элдора Шомуродова из сборной Узбекистана и Вильсона Изидора, выступавшего за Гаити. В число претендентов на приз также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ферран Торрес.