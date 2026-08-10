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Оздоев ответил, хочет ли он вновь сыграть за сборную России: зачем туда ехать?

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев высказался о возможном возвращении в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Оздоева, сборная России - закрытая для него история.

- Думаю, что сборная России — это закрытая история для меня. Зачем мне туда ехать?

Есть куча молодых футболистов, которые должны там играть, пока мы отстранены, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно Магомед Оздоев на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил контракт на два года. Ранее полузащитник выступал за ПАОК, петербургский "Зенит", турецкий "Фатих Карагюмрюк", казанский "Рубин", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат".

На счету полузащитника 35 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых мяча. Рыночная стоимость 33-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро.

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