Оздоев ответил, хочет ли он вновь сыграть за сборную России: зачем туда ехать?

- Думаю, что сборная России — это закрытая история для меня. Зачем мне туда ехать?
Есть куча молодых футболистов, которые должны там играть, пока мы отстранены, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно Магомед Оздоев на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил контракт на два года. Ранее полузащитник выступал за ПАОК, петербургский "Зенит", турецкий "Фатих Карагюмрюк", казанский "Рубин", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат".
На счету полузащитника 35 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых мяча. Рыночная стоимость 33-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро.