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"Нижний Новгород" забил 5 голов в ворота "Енисея"

"Нижний Новгород" крупно обыграл дома "Енисей" в 13-м туре Первой лиги (5:0).
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Полузащитник хозяев поля Андрей Ивлев открыл счет на пятой минуте встречи. Нападающий Глеб Пополитов удвоил преимущество на 19-й минуте. На 59-й и 63-й минутах вингеры Владислав Сарвели и Вячеслав Грулев сделали счет разгромным, а на 84-й минуте Пополитов оформил дубль и поставил точку в этом противостоянии.

Первая лига

13 тур

Голы: Ивлев, 5, Пополитов, 19, 84, Сарвели, 59, Грулёв, 63

"Нижний Новгород": Медведев, Гудков, Каккоев, Коледин, Александров, Бобер, Калинский, Ивлев, Пополитов, Сарвели, Грулёв.

"Енисей": Антипин, Гюрджан, Шершов, Богатырев, Масловский, Иванов, Надольский, Канаплин, Чуканов, Мазурин, Окладников.

Предупреждения: Надольский, 45.

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