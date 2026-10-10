Полузащитник хозяев поля Андрей Ивлев открыл счет на пятой минуте встречи. Нападающий Глеб Пополитов удвоил преимущество на 19-й минуте. На 59-й и 63-й минутах вингеры Владислав Сарвели и Вячеслав Грулев сделали счет разгромным, а на 84-й минуте Пополитов оформил дубль и поставил точку в этом противостоянии.
Первая лига
13 тур
Голы: Ивлев, 5, Пополитов, 19, 84, Сарвели, 59, Грулёв, 63
"Нижний Новгород": Медведев, Гудков, Каккоев, Коледин, Александров, Бобер, Калинский, Ивлев, Пополитов, Сарвели, Грулёв.
"Енисей": Антипин, Гюрджан, Шершов, Богатырев, Масловский, Иванов, Надольский, Канаплин, Чуканов, Мазурин, Окладников.
Предупреждения: Надольский, 45.
"Нижний Новгород" забил 5 голов в ворота "Енисея"
"Нижний Новгород" крупно обыграл дома "Енисей" в 13-м туре Первой лиги (5:0).
Фото: ФК "Нижний Новгород"