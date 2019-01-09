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Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Гризманн в декабре сыграл в четырех матчах Примеры, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.
Теги: Гризманн Ла Лига Атлетико
Сегодня, 19:44
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