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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Главный тренер "Валенсии": у меня уже терпения не хватает
Главный тренер "Валенсии" Марселино раскритиковал нападающего команды Миши Батшуайи после поражения в матче 1/8 финала Кубка Испании от хихонского "Спортинга" (1:2). Батшуайи упустил убойный момент в начале матча и был заменен в перерыве. Бельгиец, права на которого принадлежат "Челси", забил лишь 3 мяча в 23 матчах за "Валенсию" и, похоже, зимой покинет испанский клуб.
"Думаю, нам нужны нападающие, потому что на некоторых индивидуумов у меня уже не хватает терпения.
Мы должны были выходить вперед уже на первой минуте. Это был лучший созданный нами момент за последние шесть месяцев. Если вы из такого положения даже в створ не попадаете, то не готовы играть в Ла Лиге за "Валенсию", — цитирует Марселино The Sun.
Sport24
"Думаю, нам нужны нападающие, потому что на некоторых индивидуумов у меня уже не хватает терпения.
Мы должны были выходить вперед уже на первой минуте. Это был лучший созданный нами момент за последние шесть месяцев. Если вы из такого положения даже в створ не попадаете, то не готовы играть в Ла Лиге за "Валенсию", — цитирует Марселино The Sun.
Sport24
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