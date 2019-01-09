Главный тренер "Валенсии": у меня уже терпения не хватает

Главный тренер "Валенсии" Марселино раскритиковал нападающего команды Миши Батшуайи после поражения в матче 1/8 финала Кубка Испании от хихонского "Спортинга" (1:2). Батшуайи упустил убойный момент в начале матча и был заменен в перерыве. Бельгиец, права на которого принадлежат "Челси", забил лишь 3 мяча в 23 матчах за "Валенсию" и, похоже, зимой покинет испанский клуб."Думаю, нам нужны нападающие, потому что на некоторых индивидуумов у меня уже не хватает терпения.Мы должны были выходить вперед уже на первой минуте. Это был лучший созданный нами момент за последние шесть месяцев. Если вы из такого положения даже в створ не попадаете, то не готовы играть в Ла Лиге за "Валенсию", — цитирует Марселино The Sun.