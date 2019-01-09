Ян Облак: я решил остаться в "Атлетико"

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак допустил возможность ухода из клуба грядущим летом."Я не могу слишком много говорить о том, почему не состоялся переход в "Челси". Но летом я сказал, что предпочитаю остаться здесь. Я не вел никаких переговоров, этим занимаются мой агент и люди из "Атлетико". Я решил остаться, так как увидел здесь хороший проект. И я верю, что лучший путь к титулам — остаться здесь.Но в будущем все возможно. В футболе все меняется за день, так что невозможно сказать, что останешься где-то на много лет. Сейчас январь, июнь впереди, и все может быстро измениться", — цитирует Облака AS.