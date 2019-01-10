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Переход Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико" признан худшим трансфером 2018 года в Италии

Переход нападающего "Атлетико" Николы Калинича из "Милана" признан худшим трансфером прошлого года из серии А.

Он получил награду "Золотая корзина", которая вручается порталом Calciobidoni.it.

31-летний хорват перешел в мадридский клуб из "Милана" прошлым летом, но провел в чемпионате Испании десять матчей, забив два мяча.
Теги: Атлетико Милан Калинич Ла Лига
Сегодня, 11:14
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