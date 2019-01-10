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"Валенсия" объявила, что расстанется с Батшуайи в ближайшие дни

Спортивный директор "Валенсии" Матеу Алемани сообщил, что нападающий команды Миши Батшуайи, который перешёл в клуб из "Челси" на правах аренды, в ближайшее время покинет команду до завершения срока действия арендного соглашения.

"Ситуация с Батшуайи ясна. Мы ведём переговоры с другими клубами по поводу перехода игрока на оставшиеся шесть месяцев аренды. Он покинет "Валенсию" в ближайшие часы или дни. Футболист знает, что уходит из команды, мы сообщили ему об этом несколько недель назад. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Теперь это вопрос переговоров", - цитирует Алемани Sky Sports.

"Чемпионат.сом"
Теги: Валенсия Батшуайи Ла Лига
Сегодня, 21:48
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