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"Барселона" проиграла "Леванте" в матче 1/8 финала Кубка Испании

"Барселона" проиграла валенсийскому "Леванте" в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/8 финала

"Леванте" – "Барселона" 2:1

Голы: Кабако, 4, Майораль, 18, Коутиньо, 85 (пен.)

"Леванте": Фернандес, Постиго, Чема (Хасон, 69), Кабако, Коке, Прцич, Кампанья, Рочина (Дукуре, 75), Саймон, Боатенг (Моралес, 62), Майораль

"Барселона": Силлессен, Мурильо, Мовилья (Лангле, 58), Гонсалес (Роберто, 46), Семеду, Бускетс, Видаль, Аленья, Коутиньо, Дембеле Малком (Суарес, 67)

Предупреждения: Мурильо, 22, Аленья, 39, Прцич, 41, Мовилья, 43, Кабако, 49, Бускетс, 74
Теги: Барселона Леванте
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