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"Барселона" со счетом 3:1 выиграла у "Леганеса"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над "Леганесом".

Чемпионат Испании

20 тур

"Барселона" – "Леганес" 3:1

Голы: Дембеле, 32, Суарес, 71, Месси, 90+2 - Брэйтуэйт, 57

"Барселона": тер Штеген, Вермален, Пике, Альба, Роберто, Бускетс, Артур (Ракитич, 64), Аленья (Месси, 64), Коутиньо, Дембеле, Суарес.

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Тарин, Сильва, Ньом, Ресио, Весга (Эрасо, 86), Родригес (Эль-Жар, 86), Брэйтуэйт (Сантос, 78), Эн-Несири.

Предупреждения: Брэйтуэйт, 8, Бускетс, 12, Тарин, 23, Омеруо, 30, Аленья, 54, Роберто, 60.
Теги: Ла Лига Барселона Леганес
Сегодня, 00:42
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Барса ни шатко ни валко бодалась с Леганесом на равных, пока на поле не вышел Месси, маленький Гений.
и тут шансов у Леганеса не осталось вообще.

как Лео, уже добившемуся всех серьёзных клубных и личных трофеев (да, кроме сборной) , уже переписавшему на себя все возможные рекорды, уже вписавшему своё имя в Историю Мирового футбола, удаётся так наслаждаться Игрой, упиваясь Футболом на протяжении стольких лет ?

Действительно это МессиЯ футбольная. За 30 минут все перевернул на поле. Футболист от Бога.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:50)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Барса ни шатко ни валко бодалась с Леганесом на равных, пока на поле не вышел Месси, маленький Гений.
и тут шансов у Леганеса не осталось вообще.

как Лео, уже добившемуся всех серьёзных клубных и личных трофеев (да, кроме сборной) , уже переписавшему на себя все возможные рекорды, уже вписавшему своё имя в Историю Мирового футбола, удаётся так наслаждаться Игрой, упиваясь Футболом на протяжении стольких лет ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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