Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:16
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (2)
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (2)
20:23
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
20:11
"Зенит" поблагодарил Паредеса (3)
"Зенит" поблагодарил Паредеса (3)
15:54
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
15:29
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается
14:41
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (6)
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (6)
14:16
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
13:35
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
12:54
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
11:45
Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче" (1)
Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче" (1)
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Стали известны подробности по готовящемуся переходу полузащитника Дениса Суареса из "Барселоны" в "Арсенал".
По информации Marca, стороны пришли к окончательному соглашению. "Арсенал" арендует Дениса у "Барсы" на полгода за 2,5 миллиона евро.
Фиксированной опции выкупа в соглашении по окончании договора аренды не будет. Если "Арсенал" захочет выкупить игрока, ему придется вести переговоры с каталонцами заново.
Кроме того, футболист согласовал новый контракт с "Барселоной", который будет рассчитан на срок до лета 2021 года (плюс год к действующему соглашению). При этом его зарплата вырастет, хотя "Барса" пыталась договориться о ее снижении.
Sports.ru
По информации Marca, стороны пришли к окончательному соглашению. "Арсенал" арендует Дениса у "Барсы" на полгода за 2,5 миллиона евро.
Фиксированной опции выкупа в соглашении по окончании договора аренды не будет. Если "Арсенал" захочет выкупить игрока, ему придется вести переговоры с каталонцами заново.
Кроме того, футболист согласовал новый контракт с "Барселоной", который будет рассчитан на срок до лета 2021 года (плюс год к действующему соглашению). При этом его зарплата вырастет, хотя "Барса" пыталась договориться о ее снижении.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.