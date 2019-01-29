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Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа

Стали известны подробности по готовящемуся переходу полузащитника Дениса Суареса из "Барселоны" в "Арсенал".

По информации Marca, стороны пришли к окончательному соглашению. "Арсенал" арендует Дениса у "Барсы" на полгода за 2,5 миллиона евро.

Фиксированной опции выкупа в соглашении по окончании договора аренды не будет. Если "Арсенал" захочет выкупить игрока, ему придется вести переговоры с каталонцами заново.

Кроме того, футболист согласовал новый контракт с "Барселоной", который будет рассчитан на срок до лета 2021 года (плюс год к действующему соглашению). При этом его зарплата вырастет, хотя "Барса" пыталась договориться о ее снижении.

Sports.ru
Теги: Суарес Барселона Арсенал Ла Лига
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