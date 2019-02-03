Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
Барселона (Испания)
|Барселона
|22:0003.02.19
|Валенсия
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
Бетис (Испания)
|Бетис
|22:0003.02.19
|Атлетико
|Атлетик Б
|1 - 027.01.19
|Бетис
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:33
"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"
"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"
10:11
Дмитрий Парфенов - о Погребняке: надеемся, что он полностью восстановится к возобновлению сезона
Дмитрий Парфенов - о Погребняке: надеемся, что он полностью восстановится к возобновлению сезона
08:46
Александр Дюков: количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ должно быть увеличено (2)
Александр Дюков: количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ должно быть увеличено (2)
08:36
Артур Малоян перешел в "Урожай" (3)
Артур Малоян перешел в "Урожай" (3)
Вчера, 23:50
Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"
Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"
Вчера, 23:48
Идрис Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"
Идрис Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"
Вчера, 23:04
Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото) (43)
Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото) (43)
Вчера, 21:40
Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу (6)
Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу (6)
Вчера, 21:16
"Эспаньол" может арендовать у "Зенита" Матиаса Краневиттера (9)
"Эспаньол" может арендовать у "Зенита" Матиаса Краневиттера (9)
Вчера, 21:07
Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов ЦСКА (8)
Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов ЦСКА (8)
Вчера, 20:39
Зе Луиш: мы с Адриано самая дружная пара форвардов в России (2)
Зе Луиш: мы с Адриано самая дружная пара форвардов в России (2)
Вчера, 20:02
Зе Луиш: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ (6)
Зе Луиш: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ (6)
Вчера, 19:27
Зе Луиш: как ни приеду в сборную – травма (1)
Зе Луиш: как ни приеду в сборную – травма (1)
Вчера, 19:15
Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России (39)
Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России (39)
Вчера, 19:13
Артем Дзюба об оранжевой форме сборной Голландии: они, может, накуренные все дружно? (6)
Артем Дзюба об оранжевой форме сборной Голландии: они, может, накуренные все дружно? (6)
Вчера, 18:05
Шамиль Газизов: "Уфа" собирается купить нападающего из Европы (1)
Шамиль Газизов: "Уфа" собирается купить нападающего из Европы (1)
"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"
Защитник "Атлетико Минейро" и молодежной сборной Бразилии Эмерсон Апаресидо продолжит карьеру в "Барселоне".
Трансфер 20-летнего латераля обойдется каталонскому клубу в 12 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет
Эмерсон присоединится к "Барселоне" 1 июля 2019 года, а до этого момента он будет выступать за "Бетис" на правах аренды.
[media=[media=https://twitter.com/RealBetis/status/1091049746469392385]]
В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.
Трансфер 20-летнего латераля обойдется каталонскому клубу в 12 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет
Эмерсон присоединится к "Барселоне" 1 июля 2019 года, а до этого момента он будет выступать за "Бетис" на правах аренды.
[media=[media=https://twitter.com/RealBetis/status/1091049746469392385]]
В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.