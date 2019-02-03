Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
полная таблица

Барселона (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

Бетис (Испания)

Бетис22:0003.02.19Атлетико 
Атлетик Б1 - 027.01.19Бетис

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"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"

Защитник "Атлетико Минейро" и молодежной сборной Бразилии Эмерсон Апаресидо продолжит карьеру в "Барселоне".

Трансфер 20-летнего латераля обойдется каталонскому клубу в 12 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет

Эмерсон присоединится к "Барселоне" 1 июля 2019 года, а до этого момента он будет выступать за "Бетис" на правах аренды.

[media=[media=https://twitter.com/RealBetis/status/1091049746469392385]]

В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.
Теги: Барселона Бетис Ла Лига
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