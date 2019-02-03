"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"

Защитник "Атлетико Минейро" и молодежной сборной Бразилии Эмерсон Апаресидо продолжит карьеру в "Барселоне".Трансфер 20-летнего латераля обойдется каталонскому клубу в 12 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 летЭмерсон присоединится к "Барселоне" 1 июля 2019 года, а до этого момента он будет выступать за "Бетис" на правах аренды.[media=[media=https://twitter.com/RealBetis/status/1091049746469392385]]В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.