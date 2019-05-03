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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом"

В матче 36-го тура испанской Примеры "Севилья" принимала "Леганес".

Чемпионат Испании

36 тур

"Севилья" – "Леганес" 0:3
Голы: Эн-Несири, 8, Брайтвайт, 20, Арнаис, 82

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Меркадо, Навас, Меса (Гоналон, 38), Рог (Хиль, 70), Сарабия, Промес (Васкес, 46), Эль-Хаддади, Бен-Йеддер

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Бустинса, Омеруо, Сильва, Хуанфран (Ньом, 76), Ресио, Весга, Арнаис, Брайтвайт (Арнаис, 83), Эн-Несири

Предупреждения: Сарабия, 45+1, Ресио, 63
Теги: Севилья Леганес Ла Лига
Вчера, 23:54
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(0)
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 00:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: serega_user
Что ж спартачи не обсуждают игру своего Промеса? Как Монако проиграет - так сразу полчища многопрофильной армии прилетает smile

А чего тут обсуждать. Один из голов привез именно он.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 00:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арнаис вышел на 83ей и забил на 82ой?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:21)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Что ж спартачи не обсуждают игру своего Промеса? Как Монако проиграет - так сразу полчища многопрофильной армии прилетает smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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