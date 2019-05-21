"Реал" объявит о трансфере Эриксена после финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен ближайшим летом пополнит ряды мадридского "Реала".Как сообщает El Chiringuito, официально о сделке будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет 1 июня.При этом в сделку не будет включен вингер "Реала" Гарет Бэйл. Руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца, который в 2013 году перешел в мадридский клуб как раз из "Тоттенхэма". По этой причине сливочным придется заплатить за 27-летнего датчанина всю сумму, которую потребует "Тоттенхэм".