"Реал" объявит о трансфере Эриксена после финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен ближайшим летом пополнит ряды мадридского "Реала".

Как сообщает El Chiringuito, официально о сделке будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет 1 июня.

При этом в сделку не будет включен вингер "Реала" Гарет Бэйл. Руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца, который в 2013 году перешел в мадридский клуб как раз из "Тоттенхэма". По этой причине сливочным придется заплатить за 27-летнего датчанина всю сумму, которую потребует "Тоттенхэм".

Sport24.ru
Теги: Реал Эриксен Ла Лига
Сегодня, 07:34
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