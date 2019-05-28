СМИ: Гасперини согласовал новый контракт с "Аталантой"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини согласовал новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Sport Italia, соглашение с 61-летним итальянским специалистом будет рассчитано до июня 2022 года. Заработная плата составит 2 миллиона евро за сезон.

Гасперини получил предложение от "Ромы", однако решил остаться в "Аталанте" после того, как бергамаски заверили его, что клуб не будет продавать главных звезд и укрепит состав для участия в Лиге чемпионов.

"СЭ"
Теги: Гасперини Аталанта Ла Лига
Сегодня, 00:56
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