СМИ: Гасперини согласовал новый контракт с "Аталантой"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини согласовал новый контракт с клубом.Как сообщает Sky Sport Italia, соглашение с 61-летним итальянским специалистом будет рассчитано до июня 2022 года. Заработная плата составит 2 миллиона евро за сезон.Гасперини получил предложение от "Ромы", однако решил остаться в "Аталанте" после того, как бергамаски заверили его, что клуб не будет продавать главных звезд и укрепит состав для участия в Лиге чемпионов.