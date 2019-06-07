Президент "Атлетико": Гризманн стал настоящим мужчиной

Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, что у него нет конфликта с форвардом Антуаном Гризманном, который принял решение покинуть клуб.

"Гризманн проделал большую работу за 5 лет. В "Атлетико" он стал настоящим мужчиной. Мы с ним в хороших отношениях, я желаю ему успехов", - цитирует Сересо Mundo Deportivo.
Теги: Гризманн Атлетико Сересо
Сегодня, 08:28
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