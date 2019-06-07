Президент "Атлетико": Гризманн стал настоящим мужчиной

Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, что у него нет конфликта с форвардом Антуаном Гризманном, который принял решение покинуть клуб."Гризманн проделал большую работу за 5 лет. В "Атлетико" он стал настоящим мужчиной. Мы с ним в хороших отношениях, я желаю ему успехов", - цитирует Сересо Mundo Deportivo.