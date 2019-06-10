Виссам Бен-Йеддер хочет уйти в топ-клуб

Форвард испанской "Севильи" Виссам Бен-Йеддер хочет перейти в другой клуб.Француз мечтает попасть в один из европейских топ-клубов."Мне бы хотелось играть на самом высоком уровне, в каком-нибудь крупнейшем клубе мира, принимать участие в самых престижных турнирах. Очень хочется проводить матчи, играя бок о бок с сильнейшими футболистами. Для меня это даст понимание того, насколько далеко я могу зайти. Как мне кажется, самое время уйти ради этого. Безусловно, я отношусь к "Севилье" с огромным уважением, поэтому, каким бы ни было окончательное решение клуба, я приму его", — приводит слова нападающего "Севильи" Marca.Завершившийся сезон стал для Бен-Йеддера одним из самых успешных.Футболист принял участие в 35 матчах в составе испанского клуба, став автором 18 голов и девяти результативных передач.