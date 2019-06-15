"Реал" готов продать Васкеса и хочет отдать в аренду Диаса

Полузащитники Браим Диас и Лукас Васкес в межсезонье могут покинуть "Реал".

По информации Marca, Васкеса мадридский клуб готов продать, а Диаса — отдать в аренду.

Сам Васкес готов бороться за место в составе, несмотря на приход в клуб новичков Эдена Азара и Родриго. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан видит в Диасе потенциал и хочет, чтобы 19-летний футболист получал больше игрового времени в аренде. Речь о его продаже не идет.

Sport24.ru
Теги: Васкес Реал Диас
Сегодня, 15:06
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