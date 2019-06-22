"Атлетико" пропишет в контракте Фелиша сумму отступных в размере 350 млн евро

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш близок к переходу в "Атлетико", сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб пропишет в контракте 19-летнего португальского футболиста сумму отступных в размере € 350 млн. Эта сумма станет рекордной для "Атлетико" — ранее в соглашениях мадридского клуба с Диего Костой и Антуаном Гризманном была прописана сумма отступных в размере € 200 млн.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" заплатит "Бенфике" за трансфер Фелиша € 120 млн. Футболист будет получать в "Атлетико" зарплату в размере € 6 млн.

"Чемпионат.сом"
Теги: Фелиш Атлетико Ла Лига
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