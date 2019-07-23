Агент Бэйла: Гарет — футболист "Реала", он счастлив. Конец

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе игрока из клуба и высказываниях главного тренера команды Зинедина Зидана о сложившейся ситуации."Всё это безумие просто невероятно. Гарет – футболист "Реала". Он счастлив. Конец.Что касается матча с "Арсеналом", участие в нём Бэйла маловероятно. Как долго он не будет попадать в заявку команды? Спросите Зидана", — приводит слова Барнетта ESPN.Ранее Барнетт обвинил Зидана в неуважении после того, как французский специалист объявил, что клуб ведёт работу по продаже Бэйла. Зинедин позднее уточнил, что 30-летний валлиец не принял участия в товарищеском матче с "Баварией" в связи с собственным нежеланием выходить на поле.