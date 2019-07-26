Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о состоянии новичка команды полузащитника Жоау Фелиша, получившего травму в своём дебютном матче за клуб.
"У него небольшое повреждение. Сегодня утром он тренировался и не испытывал никаких проблем. Думаю, завтра он проведёт на поле какое-то время, а может и выйдет в стартовом составе", — приводит слова Симеоне Marca.
Трансфер Фелиша из "Бенфики" обошёлся "Атлетико" в € 126 млн. 19-летний хавбек стал самым дорогим среди португальских игроков, обойдя по этому показателю Криштиану Роналду, который летом 2018 года перебрался из "Реала" в "Ювентус" за € 117 млн.
Матч "Реал" – "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов состоится завтра, 27 июля, на стадионе "Метлайф" в Ист-Рутерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 3:05 мск.
Чемпионат
Фелиш избежал серьёзной травмы и должен сыграть с "Реалом"
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